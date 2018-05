Blick zurück auf die Wurzeln

Bei aller Aufbruchstimmung blickt das Museum auch auf seine Vergangenheit zurück. So werden heute drei Sammlungspräsentationen im historischen Jugendstilbau eröffnet.

Mit "(Wieder-)Entdecken - Die Kunsthalle Mannheim 1933 bis 1945 und die Folgen" integriert die Kunsthalle als eines der ersten deutschen Museen ihre siebenjährige Provenienzforschung in die Sammlungspräsentation. Gezeigt werden die bis heute anhaltenden Auswirkungen des Nationalsozialismus auf das Haus.

In "Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution" werden drei programmatische Ausstellungen der Kunsthalle behandelt, mit denen sie die Kunstgeschichte beeinflusst hat: "Die Neue Sachlichkeit" (1925), "Eine neue Richtung in der Malerei" (1957) und "Der ausgesparte Mensch" (1975). Diese Projekte am Puls der Zeit spiegelten den Kunstdiskurs ihrer Zeit wider und schlugen Wellen in der Fachwelt wie beim Publikum.

Den Nachlass des Mannheimer Hofmalers Carl Kuntz (1770-1830) präsentiert schließlich die Graphische Sammlung unter dem Titel "Zwischen Idylle und Realismus". Die zum Teil frisch restaurierten Papierarbeiten tragen die ersten Inventarnummern und begründeten die Sammlung der Kunsthalle Mannheim.

Nach dem Neustart öffnet sich das Haus auch mit vielen Veranstaltungen im "ProgrammPlus" in die Stadt: Von der "Bar der Gegenwart" bis zum "Labor für Weltsicht" sollen sich Kunst und Leben verzahnen. hv