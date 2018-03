Anreise: Beispielsweise mit IcelandAir ab Frankfurt, ab 495 Euro. Vorteil: Wer etwas mehr Zeit hat, kann auf Island einen Zwischenstopp einlegen (bis zu 7 Nächte ohne Mehrkosten).

Unterkunft: Sehr hip und angesagt ist das Hotel Monaco. Jedes Zimmer ist anders eingerichtet, sehr familiär. Top Lage mitten im Zentrum, ab 195 Dollar.

Shopping: Jede Menge Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Walnut Street und in der Chesnut Street. Tipp: In Philadelphia werden auf Schuhe und Kleidung keine Steuern erhoben, das lohnt sich richtig!

Essen und Trinken: Das beste Philly-Sandwich gibt es laut Einheimischen bei "Sonny’s" (www.sonnyscheesesteaks.com). Einen Besuch Wert ist der Reading Terminal Market und das hippe Restaurant Buddakan (325 Chesnut Street).

Kunst: Barnes Foundation mit großartigen Exponaten des Post-Impressionismus und der klassischen Moderne, afro-amerikanische und indianische Kunst. Tipp: Besichtigung frühzeitig buchen! Die berühmten Wandgemälde der Stadt lassen sich auf eigene Faust zu Fuß erkunden; man findet praktisch an jeder Ecke ein Werk. Es gibt aber auch geführte Touren zu Fuß, mit dem Rad oder der U-Bahn (www.muralarts.org).

Weitere Auskünfte unter www.discoverphl.com.