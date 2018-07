Wie viel Medienzeit ist okay?

Viele Eltern tun sich schwer: Wie stark muss man den Medienkonsum der Kinder reglementieren, wie viel Zeit an Bildschirmen und Handy ist okay? Die Organisation "Schau hin!" rät von übermäßiger Panik ab. Verstärkter elektronischer Medienkonsum sei häufig nur eine vorübergehende Phase. Wie viel ist also in Ordnung?

Kinder bis 10:

Bis 5 Jahre: eine halbe Stunde am Stück.

6 bis 9 Jahre: bis zu einer Stunde am Stück.

Weitere Orientierung: Zehn Minuten pro Lebensjahr am Tag. Oder eine Stunde pro Lebensjahr in der Woche. - Mediennutzung in oder für die Schule wird nicht eingerechnet.

Kinder ab 10:

Individuelle Grenzen setzen: Jugendliche benutzen soziale Medien heute als Kontaktplattform, wie früher die Eltern das Telefon.

Ständige Erreichbarkeit hinterfragen, Alternativen anbieten.

Vorbild sein: Wenn Papa und Mama ständig am Handy oder Tablet hängen, lässt sich schwer argumentieren, warum der Nachwuchs das nicht machen soll.

Bei sozialen Aktivitäten mit der Familie wie Essen oder gemeinsame Ausflüge, Spiele: konsequent alles weglegen.

Zum Schlafengehen: alles abstellen.

Bei besorgniserregendem Konsum: Hilfe suchen! Anzeichen für zu viel Medienkonsum? Infos auf www.schau-hin.info.