Strecke: Rundwanderung ab der Katzenbuckel-Therme mit dem Wanderzeichen "gelbes V" in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung mit dem "gelben X". Diesem nach rechts in den Ort Strümpfelbrunn folgen, dort links mit dem "roten X" gehen, kurz darauf kommt das Symbol des Katzensteigs (grüner Turm und Berg) dazu, an dem man sich bis nach dem Katzenbuckelsee orientiert. Hier nach links abwärts mit dem "gelben X" über Waldkatzenbach gehen, bis sich der Kreis beim von rechts kommenden "gelben V" schließt. Dem "gelben V" zur Therme folgen.

Länge: rund 13 Kilometer

Höhenunterschied: 400 Meter

Dauer: etwa vier Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg dem Neckartal flussauf folgen, beim Ortsanfang von Eberbach in Richtung Waldbrunn fahren. Die Katzenbuckel-Therme ist hinter Oberdielbach von der Hauptstraße ausgeschildert.

ÖPNV: Vom Bahnhof Eberbach fährt der Bus 821 zur Katzenbuckel-Therme.

Verpflegung: mehrere Rastplätze für ein Picknick liegen am Weg, ebenso das Restaurant der Villa Katzenbuckel (eventuell fortdauernde Corona-Beschränkungen), www.villa-katzenbuckel.de

Karten: Wanderkarte Blatt 10 Oberzent (früher Beerfelder Land) 1:20.000 (2018), ISBN-10 : 3947593058