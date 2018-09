Wenige Öffnungstage, kaum Personal und viel zu wenig Geld

(hö) Wer das Völkerkundemuseum in der hinteren Hauptstraße nicht kennt, ist zumindest schon einmal an der Bootshalle am Neckarmünzplatz vorbeigefahren. Sie ist Schauraum und Depot in einem - beim großen Neckarhochwasser Ende 1993 wurden die Boote sogar von der Flut mitgerissen, seitdem wird ein Einbaum vermisst.

Zumindest ungewöhnlich an diesem Museum sind die Öffnungszeiten: An zwei Tagen in der Woche (Montag und Dienstag) ist geschlossen, und während der gesamten Sommerferien machte das Team Pause - für einen Experten wie Klaus Schneider vom Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum "ein Unding".

Das liegt, so erklärt Museumsleiterin Magdalena Pavaloi, weniger an fehlender Motivation, als vielmehr an fehlendem Geld: Der frei verfügbare Etat - am meisten geht dabei für Aufsichtsaushilfen drauf - liegt bei 80.000 Euro, bisher steuerte das meiste die Stiftung bei, erst seit dem letzten Jahr unterstützt die Stadt Heidelberg das Museum mit 40.000 Euro. Und so ist auch die personelle Decke des Museums sehr dünn: Fünf Personen teilen sich drei Stellen, den wissenschaftlichen Bestand des Museums arbeiten Pavaloi und Robert Bitsch auf - insgesamt eineinhalb Stellen. Sie sind es auch, die für die zwei bis sechs Ausstellungen pro Jahr kuratieren.

Noch ist das Völkerkundemuseum ein Zwerg in der Heidelberger Museumslandschaft: Mit 5356 Besuchern im letzten Jahr zählte es weniger als ein Zehntel des städtischen Kurpfälzischen Museums.