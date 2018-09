Die Asiatische Tigermücke, Aedes albopictus, ist eine Stechmückenart, die aus Süd- und Südostasien stammt. Sie wird nicht größer als zehn Millimeter und ist damit kleiner als die gemeine Stechmücke. Typisch sind der weiße Streifen auf dem mittleren Körperglied und die schwarz-weiß gestreiften Beine.

Die Tigermücke gilt als sehr aggressiv. Das Weibchen sammelt den gesamten Tag über Blut durch Stiche. Diese schwellen in der Regel stark an und jucken über mehrere Tage hinweg. Außerdem können die Mücken Krankheiten wie das Dengue- oder Zika-Fieber übertragen - auch wenn das in Deutschland unwahrscheinlich ist.

Seit den 90er Jahren verbreitet sich die Mücke weltweit. Mittlerweile ist sie bis auf die Antarktis auf allen Kontinenten vertreten. In Deutschland wurde sie erstmals 2007 bei Weil am Rhein nachgewiesen. Eine größere Population fand man 2015 im Heidelberger Stadtteil Wieblingen, 2017 auch in Handschuhsheim. Mittlerweile wurden die Tiere auch in Neuenheim, der Bahnstadt und im Pfaffengrund gesichtet. dns