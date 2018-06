Polizei: Rundum positive Bilanz der ersten Schlossbeleuchtung

rie. Bei der Schlossbeleuchtung am Samstag passte einfach alles: gutes Wetter, entspannte Menschen - und ein gewohnt schönes Feuerwerk. Auch für die Polizei war es ein angenehmer Abend ohne besondere Vorkommnisse. Und das, obwohl richtig viel los war. "Es war wohl die am besten besuchte Juni-Schlossbeleuchtung jemals", sagt der Einsatzleiter Peter Kudack. Und der muss es wissen: Es war seine 72. Schlossbeleuchtung, seit drei Jahrzehnten ist er jedes Mal dabei, seit rund 20 Jahren auch als Einsatzleiter.

Die Zuschauerzahl sei unmöglich zu schätzen, aber einige Zehntausend werden es schon gewesen sein. "Besonders am Neuenheimer Neckarufer war es so voll wie selten", so Kudack. Und auch der Neckarmünzplatz werde immer beliebter: "Wir mussten die B 37 schon ein paar Minuten früher als üblich sperren, weil einfach so viele Menschen auf den Platz strömten."

Eine kleine Skurrilität am Rande gab es auch noch: Mehrere Menschen riefen die Feuerwehr kurz vor Ende des Feuerwerks an und meldeten, dass der Turm der Alten Brücke brenne. Also rückten die Brandbekämpfer mit einem Löschzug an und sahen - nichts. Kein Feuer, kein Licht, gar nichts. Sie fuhren - inzwischen war das Feuerwerk vorbei - mit der Drehleiter hoch, aber auch da: nichts. Kein Wunder, denn es hatte nie gebrannt. Die besorgten Menschen hatten den Lichtschein der Raketen, der sich in der noch immer mit Planen bedeckten Brücke spiegelte, für einen Brand gehalten.