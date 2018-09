Warum nannte Carl Freiherr von Zyllnhardt eigentlich seinen Landsitz "Schlösschen Sorgenfrei"? Auf einer historischen Landkarte von 1847, die der Landesdenkmalpflege vorliegt, ist jenes Areal am Forstwald auch mit "Gewann Sorgenfrei" benannt. Stammt der Name vielleicht vom Gewann? Oder lehnte der Name an an das Schloss Sanssouci - übersetzt ohne Sorgen - in Potsdam? Eine ganz einfache Antwort wäre, dass Freiherr von Zyllnhardt sich im kleinen Schlösschen in schönster Natur einfach nur erholen und dort frei von Sorgen sein wollte. (tri)