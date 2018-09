Die Pflege Schönau ist eine evangelische Stiftung und Vermögensverwaltung der badischen Landeskirche. Das Stiftungsvermögen stammt aus dem ehemaligen Kloster Schönau, das 1560 im Zuge der Reformation durch Kurfürst Ottheinrich aufgelöst wurde und seitdem durch einen "Pfleger" bestellt wird. Die heutige Stiftung mit 75 Mitarbeitern ist eine der ältesten Institutionen Heidelbergs.

Das Stiftungsvermögen steht in der Bilanz mit 600 Millionen Euro, der Verkehrswert der Gebäude und Grundstücke dürfte deutlich höher liegen. Aus rund 21.000 Erbbau- und Pachtverträgen, Investitionen in Immobilienfonds, der Vermietung von rund 800 Wohnungen sowie der Bewirtschaftung von 7500 Hektar Wald erzielt die Stiftung Erlöse, um ihren Stiftungszweck zu erfüllen: kirchliches Bauen zu finanzieren und Besoldungsbeiträge für Pfarrstellen bereitzustellen. Darüber hinaus stellt die Stiftung weitere Mittel für den Haushalt der Landeskirche bereit.

Das Kloster Schönau in der Gemeinde Schönau im Odenwald war eine 1142 vom Kloster Eberbach aus gegründete Zisterzienserabtei. Der Besitz des Klosters entstand überwiegend durch Schenkungen im 12. und 13. Jahrhundert und erstreckte sich von Hirschhorn westlich bis jenseits des Rheins und nördlich bis in den Raum Frankfurt. Das Kloster hatte Stadthäuser in Heidelberg, Speyer, Worms und Frankfurt am Main. Der Frankfurter Außenbesitz wurde im 15. Jahrhundert aufgegeben.