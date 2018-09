Klaus Gärtner wuchs in Neckargemünd auf. Sein Vater war Schuhmacher, die einstige Werkstatt ist heute im Neckargemünder Heimatmuseum ausgestellt. Klaus Gärtner trat nicht in die Fußstapfen seines Vaters: Er fing 1968 eine Ausbildung bei der Stadt Neckargemünd an - da war er gerade einmal 15 Jahre alt geworden. Nach der Lehre arbeitete er im Rechnungsamt im Neckargemünder Rathaus. "Ich hab’s schon immer mit Zahlen gehabt", so Gärtner rückblickend.

In den 70er Jahren übernahm der Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd die Gaiberger Kasse - und Gärtner war dafür zuständig. Als also 1984 ein neuer Bürgermeister für Gaiberg gesucht wurde, musste Gärtner nicht lange überlegen. "Der Bezug war da", sagt er heute. Zudem hatte er eine Gaibergerin geheiratet und mit ihr bereits zwei Jahre zuvor in der Gemeinde am Königstuhl gebaut. Bei der Wahl 1984 hatte Gärtner einen Gegenkandidaten - und gewann mit 14 Stimmen Vorsprung. Das Kuriose: Gärtners Nachfolgerin Petra Müller-Vogel gewann bei der diesjährigen Wahl ebenfalls mit 14 Stimmen Vorsprung.

Bei seiner zweiten und dritten Wahl hatte Gärtner keine Gegenkandidaten und erhielt beide Male über 90 Prozent Zustimmung. Eine Notiz am Rande: Gärtner ist Handyverweigerer. Seine Arbeit als Bürgermeister hat er stets ohne Mobilfunktelefon bewerkstelligt. Für den Ruhestand überlegt er sich, ob er sich nicht doch ein Handy anschafft. Mit seiner Ehefrau Annette hat Klaus Gärtner einen Sohn, der ihn zum zweifachen Großvater gemacht hat. Er bezeichnet sich als "Familienmensch" und freut sich schon, künftig mehr Zeit mit den Enkeln zu verbringen. aham