Von Singapur nach New York

Singapore Airlines fliegt täglich gegen Mitternacht von Singapur nach Newark (New York). Ein Ticket in der Premium Economy kostet regulär 1900 Euro, in der Business Class 5157 Euro. Die mittlere Reisezeit beträgt 17 Stunden 50 Minuten. Die Fluglinie bietet zudem ein Around-the-World-Ticket aus drei Teilflügen an: Von Deutschland nach Singapur, weiter mit der neuen Nonstop-Verbindung von Singapur nach New York (Newark) und zurück über New Yorks JFK-Flughafen nach Frankfurt. Tickets für die gesamte Strecke sind ab 3589 Euro in der Premium Economy Class und ab 6489 Euro in der Business Class verfügbar und nur über Reisebüros (nicht online) buchbar.