Streichen mit Kaffee

Bei diesem Tipp braucht man den Kaffee selbst: Kleine Kratzer in dunklem Holz wie dem Fußboden oder von Möbel kann man kaschieren, indem man sie mit starkem Kaffee einreibt. Dazu rät die Heimwerkerschule DIY Academy in Köln. Viele Heimwerker preisen in Foren auch Kaffee als natürliches Färbemittel für Holz an. Eine Mischung aus kaltem Kaffee plus Kaffeesatz und etwas Essig verleiht Möbeln und Kisten eine künstliche Patina.