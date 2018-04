Nach der Ernte

Erdbeeren tragen in den ersten Jahren gut Früchte. Danach sollte man sie ersetzen, damit der Anbau rentabel bleibt. «Die Pflanze wird faul, bildet kaum Blüten und nur kleine Früchte», sagt Matthias Schuh, Museumsgärtner im Freilichtmuseum am Kiekeberg bei Hamburg. Erdbeeren können zwar Samen bilden, aber gerade bei einmaltragenden Sorten ist die Vermehrung über Ausläufer aussichtsreicher. «Die Ausläufer kann man abnehmen und direkt in ein frisches Beet setzen», erklärt der Gärtner. Das geschieht im August und September, im Handel gibt es oft zu Beginn des Sommers Jungpflanzen. Aber: «Wenn man Erdbeeren setzt, tragen sie erst im darauffolgenden Jahr Früchte», sagt Schuh.