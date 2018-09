Missverständliche Handzeichen im Ausland

Wenn Autofahrer im Ausland unterwegs sind und gewohnte Gesten im Straßenverkehr zeigen, kann es teuer werden. «Ein hierzulande freundlich interpretierter nach oben erhobener Daumen beispielsweise kommt in Australien oder Teilen Asiens einer schlimmen Beleidigung gleich», erklärt Anja Smetanin vom Auto Club Europa (ACE). Das kann auch für das Victory-Zeichen gelten. Denn etwa in Großbritannien wird es als Beleidigung empfunden, wenn dabei der Handrücken zum Gegenüber zeigt. Wenn Touristen in so ein Fettnäpfchen treten, sei in der Regel aber nicht mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Vor einer Autoreise ins Ausland jedoch sollte sich jeder vorsorglich mit den Verkehrsregeln vor Ort und auch mit den kulturellen Besonderheiten vertraut machen, rät Smetanin.