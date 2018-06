Kasan

Anreise: Direktflüge gibt es nur wenige, Aeroflot setzt etwa Sonderflüge ab Frankfurt am Main ein. Der Flughafen in Kasan ist aber gut angebunden. Mehrmals täglich wird die Stadt aus Moskau oder St. Petersburg angeflogen, ansonsten gibt es auch Nachtzüge. Vom Flughafen fährt ein Zug zum Hauptbahnhof Kasan, der vom Stadtzentrum aus zu Fuß erreichbar ist.

Einreise: Deutsche Staatsbürger brauchen ein Visum, zu besorgen über die Botschaft in Berlin oder die Generalkonsulate in Hamburg, Bonn, Frankfurt und München. Für die WM ersetzt die Fan-ID das Visum.

Übernachtung: Hotels gibt es in Kasan in jeder Preisklasse, in den vergangenen Jahren sind zahlreiche moderne Hostels entstanden. Immer mehr Kasaner vermieten ihre Wohnungen auf Zeit über Airbnb.

Währung: Für einen Euro bekommt man derzeit 70 bis 75 russische Rubel. Bargeld kann problemlos an Geldautomaten abgehoben werden.

WM-Spiele in Kasan: Frankreich-Australien (16. Juni), Iran-Spanien (20. Juni), Polen-Kolumbien (24. Juni), Deutschland-Südkorea (27. Juni), Achtelfinale (30. Juni), Viertelfinale (6. Juli)

Informationen: www.russlandinfo.de