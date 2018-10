Auch Rollläden gegen Einbruch absichern

Rollläden halten ebenfalls Einbrecher ab - aber nicht per se. So kosten einfache Modelle aus Kunststoff Einbrechern zwar Zeit, sie können aber aufgeschnitten oder anderweitig zerstört werden, erläutert Helmut Rieche von der Initiative für aktiven Einbruchschutz «Nicht bei mir!». Daher gibt es auch hier einbruchhemmende Modelle. «Sie sind aus Aluminium, Holz oder Stahl gefertigt und bewegen sich seitlich in Führungsschienen aus Aluminium oder Stahl», sagt Rieche. Im Idealfall können diese Rollläden nicht von außen hochgeschoben werden. Es kann sich hier anbieten, die Rollläden mit Motoren auszurüsten, da der Getriebemotor die Welle wirkungsvoll blockiert.