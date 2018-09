Iris Berben wurde am 12. August 1950 in Detmold geboren und wuchs in Hamburg auf. Mit 16 hatte sie ihren ersten Fernsehauftritt, einem breiten Publikum wurde sie 1978 an der Seite von Ingrid Steeger in "Zwei himmlische Töchter" bekannt. Mit Hannelore Elsner spielte sie 1998 in "Andrea und Marie", in der Roman-Verfilmung der "Buddenbrooks" war Berben als Konsulin zu sehen. Als TV-Kommissarin verkörperte sie 20 Jahre lang in 31 Folgen die Titelrolle der "Rosa Roth"; Regie führte in fast allen Folgen Carlo Rola, Produzent war Berbens Sohn Oliver. 2010 wurde Berben an der Seite von Bruno Ganz zur Präsidentin der Deutschen Filmakademie gewählt, seit 2013 übt sie dieses Amt allein aus.

Iris Berben hat über 40 Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter dreimal den "Bambi", zweimal die "Goldene Kamera" und den Grimme-Preis. Berben engagiert sich auch politisch und gesellschaftlich stark, sie erhielt das Bundesverdienstkreuz am Band und das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse, außerdem den Europäischen Kulturpreis. 2002 verlieh ihr der Zentralrat der Juden in Deutschland den Leo-Baeck-Preis für ihr Engagement gegen Antisemitismus.