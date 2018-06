Das bisher einzige Gradierwerk in der Region wurde anlässlich der Landesgartenschau 2008 in Bad Rappenau im Salinenpark errichtet. Rund 30 Meter lang und über acht Meter hoch ist die Anlage, in der die Besucher gesunde salzhaltige Luft atmen können. Insgesamt rund 5500 Büschel Schlehenreisig waren für die so genannte Bedornung (Beschichtung) der Anlage nötig.