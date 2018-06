2. Dezember: In einem stillgelegten WC-Raum im Untergeschoss des Einkaufszentrums Erfapark werden Toilettenpapierrollen in Brand gesteckt. Die Flammen gehen von alleine aus und verursachen nur geringen Sachschaden.

30. Dezember - 2. Januar: Im Keller des Erfaparks wird erneut ein Feuer gelegt. Wie auch im ersten Fall erlischt das Feuer von alleine.

25. Februar: Ein Müllbehälter auf der Westseite des Erfaparks wird zum Ziel des unbekannten Brandlegers. Das Feuer kann von einer Anwohnerin gelöscht werden, verursacht jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

20./21. April: Nach dem Brand zweier Autoreifen sind rund 600 Euro Schaden zu beklagen. Vermutlich wurden brennende Grillanzündwürfel auf den Autoreifen des am Erfapark abgestellten Fahrzeugs abgelegt.

25. - 27. Mai: Erneut brennt es am Erfapark. Ziel ist diesmal weder Altpapier noch ein Müllcontainer, sondern die Tür einer bewohnten Wohnung des Gebäudekomplexes. Eine unbekannte Person hatte daran drei Grillanzündhilfen in Brand gesetzt. Das Feuer erlischt von selbst. Auch dabei entsteht Sachschaden.

1./2. Juni: Kartonagen geraten ins Visier des Unbekannten. Der Brand im Kellerraum des Erfaparks erlischt von selbst, verursacht aber Sachschaden.

3. Juni: Auf dem Schlossplatz steht ein neben dem dortigen Schulgelände abgestellter Müllcontainer in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr muss eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Dennoch wird der Behälter dabei vollständig zerstört. An der alten Realschule entsteht Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

7. Juni: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hardheim müssen erneut aktiv werden. In der Straße Rote Au brennt eine Hecke nieder. Es entsteht ein hoher Sachschaden. Die Brandursache bleibt unklar.

7./8. Juni: Auf dem so genannten Seubentalweg in der Nähe der Carl-Schurz-Kaserne wird ein Feuer entzündet. Der Brand erlischt erneut von selbst.