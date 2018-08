(hab) Der Anglersee in Ketsch ist vom ASV gepachtet, es herrscht Badeverbot. Der See ist ein biologisch vielfältiges Gewässer mit einer artenreichen Tierfauna. Unterstützt wird die Artenvielfalt durch eine künstliche Belüftung mit Hilfe von zwei Umwälzpumpen am Grunde des Sees. Ständig wird damit sauerstoffarmes Tiefenwasser nach oben transportiert und sauerstoffreiches Oberflächenwasser zum Seegrund verfrachtet. Das sorgt für gesunde Fische, was regelmäßig überprüft wird. Vor vielen Jahren gab es Probleme mit der Fischlaus. Aber das sei schon lange Zeit nicht mehr vorgekommen, betont der Gewässerwart Friedrich Weiß.