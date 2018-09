Wenn, wie 2008 in Meckesheim geschehen, eine Kreuzungsvereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz geschlossen wird, dann verpflichten sich darin die Vertragspartner, je ein Drittel der Kosten zu übernehmen. Steigen die Kosten während der Baumaßnahme dramatisch - in Meckesheim von 2,32 auf 5,1 Millionen Euro - dann bedarf es einer sogenannten Nachtragsvereinbarung.

Eine solche wurde 2010 zwischen der Gemeinde Meckesheim, der DB Netz AG und der DB Station & Service AG geschlossen. Die oberste Zuständigkeit für das Zustandekommen dieser Nachtragsvereinbarung lag beim Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI). Dieses machte seine Zustimmung davon abhängig, dass sich die drei Vertragspartner zu einer Schließung der niveaugleichen Bahnübergänge in der Oberhofstraße und in der Schatthäuser Straße bis 2021 verpflichten.

In einem Schreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe an die Gemeinde Meckesheim aus dem Jahr 2017 wird darauf hingewiesen, dass das Staatsdrittel von der DB AG zurückzuzahlen ist, sollte die Schließung der beiden Bahnübergänge nicht bis 2021 erfolgt sein. Der Wortlaut ist unmissverständlich: "Als Folge würde sich der Anteil der Gemeinde Meckesheim an den kreuzungsbedingten Kosten von aktuell 33 auf dann 50 Prozent erhöhen." Wie Bürgermeister Maik Brandt auf RNZ-Nachfrage erläutert, würde damit der Anteil der Gemeinde von bisher 1,65 Millionen Euro auf dann 2,45 Millionen Euro steigen. "Dies entspricht Mehrkosten in Höhe von 820.000 Euro", so Brandt.

Diese Rückzahlung wäre natürlich mit einem Umbau der Bahnübergänge in Unterführungen hinfällig. Doch wie hoch der Kostenanteil der Gemeinde an diesem Großprojekt ausfällt, ist noch nicht geklärt. Dazu wolle er derzeit keine Angaben machen, sagt Brandt. "Es wäre allenfalls eine Schätzung und damit unseriös." Klar ist aber: "Ohne Fördermittel des Landes geht es nicht." (lew)