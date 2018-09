New York (dpa) - Die Wall Street hat letztlich nicht vom Zinsentscheid der US-Notenbank Fed profitiert. Nachdem sie zunächst ihre moderaten Gewinne etwas ausgebaut hatte, machte sich Ernüchterung breit, die letztlich sogar in Kursverluste mündete. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,40 Prozent tiefer bei 26 385 Punkten. Dem Eurokurs half der US-Zinsentscheid ähnlich wenig wie der Wall Street: Im New Yorker Handel rutschte die Gemeinschaftswährung mit 1,1738 Dollar unter ihr vorheriges Niveau.