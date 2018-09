Anreise: Von Frankfurt und Stuttgart gehen Flüge nach Toulouse, die Flugzeit beträgt knapp 2 Stunden. Von Toulouse aus ist es dann noch eine gute halbe Stunde mit Mietwagen nach Albi. Alternativ bietet sich die Fahrt mit dem TGV von Karlsruhe nach Toulouse-Matabiau (mit Umstieg in Paris) an, die Fahrt dauert je nach Verbindung zwischen 8 und 10 Stunden. Wer ganz mit dem Auto anreist, muss Zeit mitbringen: 10 Stunden dauert die Fahrt über die A 36, A 6, A 89 und N 88.

Informationen: www.albi-tourisme.fr oder www.tourisme-tarn.com/de. Das Fremdenverkehrsamt befindet sich in der Rue Mariès 42.

Unterkunft: Preisgünstig ist das Ibis Budget Albi Centre (www.accorhotels.com/de/hotel-5602-ibis-budget-albi-centre) im Süden der Stadt mit Zimmern ab ca. 45€ pro Nacht/Person. Das Mercure Albi Bastides (www.accorhotels.com/gb/hotel-1211-mercure-albi-bastides-hotel) liegt direkt am Fluss in einer alten Wassermühle mit Blick auf die Altstadt; Zimmer ab ca. 80 € pro Nacht/Person. Am oberen Ende der Preisskala ist das Alchimy (www.alchimyalbi.fr) angesiedelt, mit Lage direkt in der Altstadt und geräumigen Zimmern im neo-kolonialen Stil. Zimmer ab 150 € pro Nacht/Person.

Essen: Das Le Lautrec (www.restaurant-le-lautrec.com) ist, wie der Name schon andeutet, im ehemaligen Pferdestall von Henry Toulouse-Lautrec untergebracht und überzeugt mit stilvoller und zugleich gemütlicher Atmosphäre. Für Nachtschwärmer bietet sich ein Spaziergang am Flussufer an, dort gibt es zahlreiche Bars und Brasserien.

Kunst und Kultur: Das Musée Toulouse-Lautrec (www.musee-toulouse-lautrec.com) zeigt die Werke des berühmtesten Sohns der Stadt, Tickets 9 €/Person (Kinder kostenlos). Das Musée Lapérouse (www.laperouse-france.fr) widmet sich einem weiteren, weniger bekannten Sohn der Stadt, dem Seefahrer und Geografen Jean-Francois de La Pérouse, Tickets für 4 €/Person (Kinder kostenlos). Die Médiathèque Pierre Almaric (http://mediatheques.grand-albigeois.fr/), ist kostenlos, die mittelalterliche Mappa mundi jeden Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr zu besichtigen. Nicht nur architektonisch eindrucksvoll ist das Kulturzentrum Scène Nationale (www.sn-albi.fr) mit seiner modernen Fassade - hier sind unter anderem ein Kino und eine Theaterbühne untergebracht. Preise ab 7,20 € (Kinder 4 €).