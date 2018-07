Wer wird IMT-Champion? Und wer IMT-Championesse? Die Entscheidung fällt am Samstag mit dem Halbfinale (ab 8 Uhr) und dem Finale (voraussichtlich ab 12.30 Uhr). Nicht mehr dabei ist Wolfgang Glawe. Der 15-Jährige, der in der Qualifikation am Mittwoch mit einer 64er-Runde den Platzrekord einstellte, schied im Sechzehntelfinale am Donnerstagabend gegen Moritz Bott (GC Hofgut Praforst) aus. (esc)