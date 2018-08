Erst die imt, dann die Festwoche anlässlich des 25-jährigen Jubiläums: Die International Matchplay-Trophy leitet die großen Geburtstagsfeierlichkeiten beim Golfclub Sinsheim ein. Der Baden-Württembergische Golfverband wird aus diesem Anlass sein neues Golfmobil in den Buchenauerhof schicken, das Zuschauer und Gäste zum Schnuppergolfen animiert. Wieder mit an Bord bei der imt ist auch die Stadt. Oberbürgermeister Jörg Albrecht lädt die Golferinnen und Golfer nach der Proberunde am 24. Juli zu einer Player’s Night ins Rathaus ein. "Jeder Club, jede Stadt sollte es schätzen, eine solche Veranstaltung bei sich zu haben. Das bringt unglaublich viel fürs Image", sagte Albrecht am Montag bei der Pressekonferenz im Buchenauerhof. esc