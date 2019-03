Berlin (dpa) - In Deutschland rasseln wieder mehr Schüler durchs Abitur. In den vergangenen neun Jahren ist die Quote der nicht bestandenen Prüfungen stetig gestiegen. Das zeigt eine Auswertung der dpa. Demnach fielen 2009 laut Kultusministerkonferenz noch 2,39 Prozent der Schüler durch, 2017 waren es schon 3,78 Prozent. Besonders hoch ist Durchfallquote in Mecklenburg-Vorpommern. Experten kritisieren, dass Schüler schlechte Leistungen vor dem Abitur zu einfach ausgleichen könnten - in der Prüfung dann aber nicht mehr.