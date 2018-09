Die Durchführung eines Blutspendetermins in der Stadt war 2017 nach vielen Jahren des Pausierens ein Novum, das eine Wiederholung finden soll. Ganz bewusst hatte Bürgermeister Frank Volk die Ehrung der Blutspender, die bislang bei einer Gemeinderatssitzung stattfand, in den Rahmen des Neujahrsempfangs verlegt. "Wir wollen damit klar zum Ausdruck bringen, welch hohen Stellenwert dieses Engagement hat", betonte er.

Er wie auch die Leiterin der DRK-Bereitschaft Alexandra Erni wiesen auf die Notwendigkeit des Blutspendens hin, das als stille, anonyme Hilfe ganz besondere Wertschätzung verdiene. Allein in Baden-Württemberg werden täglich rund 1000 Liter Blut benötigt, um die Versorgung in Krankenhäusern sicherzustellen. Bei einer Blutspendeaktion werden von einem Spender etwa 500 Milliliter Blut entnommen und somit sind 2000 Spender nötig, um die erforderliche Tagesmenge zu erhalten.

Als Zeichen des Dankes sowie der Wertschätzung und Anerkennung ging für 50-maliges Blutspenden an Heidi Kampffmeyer die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz. 25-mal war Klaus Piston beim Blutspenden und wurde mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden nahmen Petra Burger, Birgit Gries und Thomas Pittmann entgegen. Volk hoffte, die Ehrung bewege weitere Bürger dazu, Blutspender zu werden.

Mit einem herzlichen Dank verabschiedete Bürgermeister Frank Volk zudem die Gästeführerinnen Helga Richter-Mack und Beate Heydegger: "Über lange Jahre haben Sie den Gästen unsere schöne Stadt nähergebracht." 15 Jahre lang übernahm Helga Richter-Mack Gästeführungen in deutscher, englischer und französischer Sprache in der Altstadt und auf der Burg Dilsberg. Beate Heydegger tat es ihr gleich - 19 Jahre lang. Sie machte Führungen in Deutsch und Englisch, initiierte öffentliche Sonntagsführungen auf dem Dilsberg und erarbeitete eigene Themenführungen.

Ein Dank galt auch den Organisatorinnen des Neujahrsempfangs, den städtischen Mitarbeiterinnen Petra Polte, Regina Watzelt und Thordis Taag. Letztere hatte als Vorsitzende des Gewerbevereins für die Nutzung des Angebots des örtlichen Einzelhandels geworben, der auch mit guten Onlineshops vertreten ist. Sie gab einen Ausblick auf die zehn Abendbummel-Themen im neuen Jahr und hoffte auf ein verstärktes Engagement der Gewerbetreibenden in der Vorstandschaft, in der sie derzeit nicht mehr vertreten sind. Geplant sei beispielsweise, den Beirat als beratendes Gremium breiter aufzustellen. (nah)