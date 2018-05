Berlin (dpa) - Arbeitsminister Hubertus Heil bekommt bei seinem umstrittenen Reformplan zugunsten von Arbeitnehmern Unterstützung von der IG Metall. «Es ist richtig, dass Hubertus Heil die Qualifizierung der Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt», sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Heil will das Arbeitslosengeld auf mehr Menschen ausweiten und in einer «Qualifizierungsoffensive» Weiterbildung deutlich stärker fördern. Die Union hatte sich kritisch bis ablehnend zu Heils Ankündigung geäußert.