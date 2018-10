Mexiko-Stadt (dpa) - Der Wirbelsturm «Willa» bringt Starkregen und Sturmfluten nach Mexiko. Die Wetterbehörde warnte vor sintflutartigem Regen in Teilen des Landes. Meteorologen erwarten aber eine rasche Abschwächung. Der Hurrikan bewegte sich mit 28 Kilometern pro Stunde in Richtung Nordosten ins Landesinnere. Die Bundesstaaten Sinaloa, Durango und Nayarit dürften von dem Sturm am meisten betroffen sein. Berichte über Verletzte lagen noch nicht vor. «Willa» war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde am Dienstagabend im Nordwesten Mexikos auf Land getroffen.