RNZ-Interview mit Christian Titz

Edingen-Neckarhausen. Unmittelbar vor dem Bundesliga-Saisonfinale gegen Borussia Mönchengladbach hat der Hamburger Sportverein angekündigt-, mit Coach Christian Titz unabhängig vom Ligaverbleib weiterarbeiten zu wollen. Ein bemerkenswerter Vertrauensbeweis des Rautenklubs, wo der Trainerstuhl im vergangen Jahrzehnt einem Schleudersitz glich. Der in Edingen-Neckarhausen aufgewachsene Titz spricht mit der RNZ über Werte, seine Anfänge beim HSV und Weggefährten aus der Heimat.

Herr Titz, als gebürtiger Edingen-Neckarhäuser begannen Sie ihre Fußball-Karriere beim FC Vikoria Neckarhausen. Was hat Ihnen der Verein für Ihre späte Laufbahn als Spieler und Trainer mit auf dem Weg gegeben?

Ich habe zu einer Zeit mit dem Fußballspielen begonnen, in der es um Werte wie Anstand, Respekt, Pünktlichkeit, Disziplin und Gemeinschaftsgefühl ging. Das sind Dinge, die mich geprägt haben. Das hängt auch damit zusammen, dass mein Vater bei der Viktoria einige Jahre mein Trainer war. Da, wo man anfängt Fußball zu spielen, wird auch der Grundstein für die Zukunft gelegt. Und die Viktoria war der Verein, in dem ich lange Jahre trainiert und gespielt habe.

Wie führte Sie Ihr Weg nach Hamburg?

Das ging 2014 los. Zu der Zeit habe ich zum ersten Mal beim HSV mit Lewis Holtby individuell trainiert. Ich habe mit Coaching Zone Portal ein eigenes Dienstleistungsunternehmen, über das ich Bücher vertreibe, Vorträge halte sowie Individualtraining und Jahrgangsstufentraining anbiete. Ich war dann eine Woche beim HSV gebucht, wo ich mit unterschiedlichen Mannschaften trainiert habe. Darüber hat sich dann der Kontakt zueinander vertieft. Und irgendwann kam dann Sportdirektor Bernhard Peters auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, hauptamtlich beim HSV zu arbeiten. Daraus wurde dann zunächst eine Zusammenarbeit als U 17- und Individualtrainer.

Ex-Hauptamtsleiter Wolfgang Ding und Klaus Kapp erinnern sich in Bezug auf Ihre damalige Ausbildung im Rathaus: "Christians große Leidenschaft war schon damals der Fußball."

Ach, der Kappe-Bäcker (lacht). Die beiden waren für den größten Handballverein in Edingen-Neckarhausen tätig. Das waren immer sehr angenehme Gespräche mit ihnen. So, wie sie die Leidenschaft für den Handball vermittelt haben, war es für mich der Fußball. Ich wollte selbst immer Fußballspieler werden, dann später Trainer. Es ist toll, dass das in Erfüllung gegangen ist. Ich weiß das sehr zu schätzen und bringe dem Ganzen sehr viel Demut entgegen. Nur den wenigsten ist es vergönnt, eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Ich bin sehr dankbar, dass mir das Leben eine solche Chance gegeben hat.

Ihre Grundschul-Kameradin Anja Witmann hat uns erzählt: "Christian war immer etwas verschmitzt. In der Disco ‚Pflaumenbaum‘ in Mannheim hat man ihn mit seinen Kumpels getroffen."

Da kommen natürlich viele positive Erinnerungen auch an die Zeit, in der ich jung war (lacht). Ich mochte es, abends auszugehen und das Leben zu genießen, das finde ich auch wichtig für junge Leute. Von meinen Spielern wünsche ich mir auch eine gewisse Verschmitztheit, weil das bedeutet, dass sie auf dem Platz selbstbewusst und ideenreich sind. Ich glaube, ein wenig Frechheit auf dem Fußballplatz kann nicht schaden.