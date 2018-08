Allein lebende Studenten sind von ihrer Wohnform eher überzeugt. Mehr als die Hälfte von ihnen gab in der jüngsten Sozialerhebung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) an, sich schon vor dem Studium eine eigene Wohnung gewünscht zu haben. Noch klarer sieht es bei Paaren aus, die für das Studium zusammengezogen sind. 78 Prozent von ihnen haben es sich demnach schon vorher genauso gewünscht. Von denen, die auch im Studium in ihrem Kinder- oder Jugendzimmer bleiben, bezeichnen nur etwas mehr als 20 Prozent die Eltern-Kind-WG als Herzenswunsch.