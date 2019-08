Die unbestrittene Queen of Soul, Aretha Franklin, starb am 16. August 2018 im Alter von 76 Jahren. Genau ein Jahr später an ihrem Todestag, am Freitag, 16. August, 20 Uhr, feiert die Aretha-Franklin-Tribute-Show „Respect“ Uraufführung auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark. Die Idee dazu stammt vom Saxofonisten und „Sweet Soul Music“-Chef Klaus Gassmann. Benannt nach Aretha Franklins größtem Hit „Respect“ lassen eine achtköpfige Band und vier Sängerinnen des Lebenswerk der Queen of Soul lebendig werden (Foto: zg). Karten ab 39,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.