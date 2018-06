Thomas Müller (vorne) bei der Arbeit: ""Was kann ich verändern, um in bessere Abschlussposition zu kommen?" Foto: dpa

Von Hartmut Scherzer

Sotschi. Der Klimawechsel tut gut. "Ich hoffe, der Blick aufs Meer bringt uns wieder zu Höchstleistungen und die jeweiligen Ergebnisse", sagte Thomas Müller in Erinnerung an das Campo Bahia, die Basis für den Titel-Triumph in Brasilien vor vier Jahren. Manager Oliver Bierhoff erinnerte auf der ersten Pressekonferenz in Sotschi, im Luxus-Strandhotel Radisson Blue, an den Confed-Cup vor einem Jahr: "Licht und Wärme spielen eine Rolle. Es ist ein guter Break von Moskau und bringt mehr Leichtigkeit."

Irgendwann muss schließlich Schluss sein mit der mittlerweile dreitägigen Moskauer Trübsal, den permanenten Fehleranalysen, warum es zur Schockniederlage gegen Mexiko kommen konnte. Thomas Müller hielt eine Grundsatzrede, trug fast eine Art Regierungserklärung als Minister des Bundestrainers vor: "Positiv ist zu sagen, das Spiel wurde in den letzten Tagen zurecht sehr kritisch aufgearbeitet. Fußballdeutschland als amtierender Weltmeister ist natürlich extrem daran interessiert, was hier mit der Mannschaft passiert. Nach den beiden letzten Testspielen waren die Leute besorgt. Natürlich haben wir Angriffsflächen geliefert. Nach Niederlagen und schlechten Spielen können wir versuchen, tausend Gründe zu finden, dass alle zufrieden sind. Wir sind selbstkritisch genug und haben diese Selbstkritik in diesen Tagen immer wiederholt."

Wichtig sei jetzt, sagte ein nur so heraussprudelnder Müller, der sich als wahrer Wortführer und Leader profilierte, "gemeinsam nach vorne blicken, weil wir zwei richtig dicke Aufgaben hier in der Gruppe zu erledigen haben und beide Spiele gewinnen müssen. Der Druck ist enorm hoch. Aber wir werden sicherlich nicht die beiden Spiele gewinnen, wenn wir uns jetzt gegenseitig zerfleischen und selbst auffressen. Wir alle wollen nichts sehnlicher als den Erfolg. Ich wünsche, dass trotz all der Aufgaben der Medien, wir wieder positiv und gemeinsam nach vorne blicken."

Bierhoff hatte angekündigt, "irgendeinen neuen Impuls wird es schon geben." Marco Reus kam neben Müller kaum zu Wort. Außer der Bestätigung, schon in Tirol von Joachim Löw die Mitteilung bekommen zu haben, nicht in der Startelf gegen Mexiko zu stehen, hatte er auch nichts Wesentliches zu sagen. Doch dürfte der Geschwindigkeitsspieler die sicherste personelle Veränderung sein.

Müller nach seiner schwachen Leistung auf der Bank? "Ja ;ich wäre sicherlich frustriert. Ich hoffe, jeder will von Anfang spielen und trägt soviel Energie und Ehrgeiz in sich, dann frustriert zu sein." Er sei natürlich mit sich gegen Mexiko nicht zufrieden gewesen und müsse für das Spiel gegen Schweden für sich persönlich analysieren: "Was kann ich verändern, um in bessere Abschlussposition zu kommen?" Er hoffe darauf, dass er seine Leichtigkeit und die Überraschungsmomente wiederfinde. "Aber die werden einem erst hinterher attestiert, wenn man ein Tor erzielt hat. Das ist die Krux: Leichtigkeit kann man nicht trainieren. Es ist nur die Beschreibung dessen, wenn es gut funktioniert hat." Vergesst Mexiko, konzentriert Euch auf Schweden! Das muss die Devise sein mit den entsprechenden taktischen und personellen Veränderungen.

Denn wie drückte sich Oliver Bierhoff doch zutreffend aus? "Gegen Schweden wird es kein Hurra-Sspiel, sondern ein Kampfspiel. Eine enge Kiste. Da zählt nicht, ob der Himmel blau und der Rasen grün ist. Nur die Leistung auf dem Platz."