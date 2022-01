Die Familienhörbuch gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Köln, die unheilbar erkrankten Müttern und Vätern mit minderjährigen Kindern die Erstellung einer professionellen Audiobiografie ermöglicht. Gegründet wurde das Projekt 2017 von Judith Grümmer, ursprünglich Hörfunkjournalistin. Mittlerweile engagieren sich rund 50 ausgebildete Audiobiografinnen, Tontechniker, Sounddesignerinnen und Ehrenamtliche aus ganz Deutschland für das Projekt.

Wissenschaftliche Begleitung: Das Projekt wird von der Klinik für Palliativmedizin der Universitätsklinik Bonn wissenschaftlich begleitet. Derzeit wird es auch in Heidelberg, am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), eingeführt und dort in ein wissenschaftliches Begleitprogramm eingebunden.

Das Hörbuch in Zahlen: Seit 2017 wurden 164Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Projekt aufgenommen; insgesamt 101Hörbücher wurden bereits an die Familien übergeben; an die 100 Arbeitsstunden stecken in einem Hörbuch; knapp 6000 Euro Produktionskosten stecken in einem für Palliativpatienten kostenfreien Familienhörbuch

Finanzierung aus Spenden: Die Produktion des Familienhörbuchs finanziert sich ausschließlich über Spenden und Crowd- funding-Aktionen. Nur so bleiben die Hörbücher für die Betroffenen kostenfrei. Spendenmöglichkeiten gibt es über betterplace.org und bei der Volksbank Köln Bonn eG (Stichwort "Familienhörbuch gGmbH", IBAN: DE52.3806.0186 4906.5620 10, BIC: GENODED1BRS). Wer eine eigene Spendenaktion organisieren will, kann sich wenden an:sabine.fiedler@familienhoerbuch.de. Infos unter https://familienhoerbuch.de/ spendenprojekte/

Kontakt: Familienhörbuch gGmbH, Oberländer Wall 24, 50678 Köln, kontakt@familienhoerbuch.de, www.familienhoerbuch.de