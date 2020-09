Konzentriert hält ein Sportler einen langen Stab in der Hand. Dann streckt er ihn in die Höhe und fängt an zu sprinten. Er wird immer schneller, drückt den Stab vor sich in den Boden und hebt sich damit vom Boden ab! Er segelt durch die Luft über eine Stange und landet auf einer Matte: Rekord!