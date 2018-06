Von Frank Hellmann

Kasan. Es sind nur zwei kurze Stufen mit weinrot ausgelegtem Teppichbezug, die aufs Podium im Pressekonferenzraum der Kasan-Arena führen. Joachim Löw hat die Empore gleich links neben der schweren Eisentür mit seinen dunkelblauen Sneakers ohne einen Stolperschritt genommen. Hätte noch gefehlt an einem für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in jeder Hinsicht gebrauchten Tag, wenn sich auch hier noch ein Malheur ereignet hätte. Es war 19.37 Uhr Ortszeit in dem einer riesigen Seerose aus Stahl und Glas nachempfundenen WM-Stadion, als der gerade gestürzte Weltmeistertrainer zur Weltpresse sprach.

Die Stuhlreihen mit den knallroten Klappsitzen fast allesamt besetzt, die Laptops aufgeklappt, die Aufnahmegeräte eingeschaltet. Eine Erklärung fiel dem Mann mit den in jüngster Vergangenheit sehr kräftig gewordenen Oberarmen im blauen Shirt schwer, dass Deutschland mit einer 0:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea erstmals in der WM-Geschichte in der Vorrunde gescheitert war. Krachend als Gruppenletzter. Viel mehr Blamage ging nicht. "Wir haben es nicht verdient, dass wir in dieser Gruppe weiterkommen", sagte Löw einigermaßen gefasst.

Es hatte ja wirklich den Anschein, als schleppte seine Mannschaft einen bleischweren Rucksack durch Russland herum. Die 100-prozentige Bereitschaft brachten die Spieler mit dem deutschen Adler auf dem diesmal grünen Trikot eben auch nicht mit. Viele von den mitgereisten deutschen Fans, die anfänglich auf der Tribüne noch brav ihre schwarz-rot-goldenen Fahnen geschwenkt hatten, vergossen nicht einmal Tränen ob der fahrigen und fehlerhaften Darbietung.

Der erst kurz vor der WM genesen ins deutsche Tor zurückgekehrte Manuel Neuer drückte schonungslos aus, wie wenig titeltauglich dieses Team gewesen ist: "Selbst wenn es geklappt hätte, wäre spätestens in der K.o.-Phase beim nächsten oder übernächsten Spiel Halt gewesen." Der 32-Jährige fand die Leistungen sogar "bitter und erbärmlich". Und so stellt sich zwangsläufig die Frage, ob nicht auch Löw die fehlende Körperspannung mitverursacht hat. Noch im Herbst vergangenen Jahres und im Frühjahr dieses Jahres missbrauchte der Fußballlehrer die Härtetests gegen Frankreich, Spanien und Brasilien zu Testzwecken. Das Trainingslager in Südtirol mit den schlappen Auftritten gegen Österreich und Saudi-Arabien hätte der letzte Warnschuss sein müssen. Auch hier kam die Einsicht des Genussmenschen nunmehr reichlich spät: "Wir haben es nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Wir waren überzeugt, dass es gut wird, wenn das Turnier losgeht, aber das war nicht so."

Was bei der WM 2002 mit Frankreich, 2010 mit Italien und 2014 mit Spanien passierte, ist daher auch Deutschland widerfahren: Die Mission Titelverteidigung wurde an der Mündung der Kasanka in die Wolga nach der Vorrunde versenkt. Gestern ging es für die vollends ernüchterte deutsche Delegation bereits zurück ins Quartier nach Watutinki. Für heute um zwölf Uhr ist der Rückflug von Moskau nach Frankfurt terminiert. Und mit an Bord drängende Zukunftsfragen. "Wir fallen alle in ein Riesenloch", gab Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff noch zu. In seiner neuen Funktion als DFB-Direktor wird der 50-Jährige erstmals als Krisenmanager gefragt sein.

Der Auftritt gegen lauf- und kampfstarke Asiaten geriet zum Offenbarungseid, weil der wegen seiner äußeren Erscheinung gerne mit Löw verglichene südkoreanische Nationaltrainer Tae-Yong Shin den Kollegen ganz simpel hinterging. "Die Südkoreaner sind nicht müde geworden, sie sind bis zuletzt immer mit neun, zehn Spielern hinter den Ball gekommen. Kompliment!", sagte Löw. Sein Lob entlarvte ihn selbst.

Jeder russischer Souvenirladen auf der Baumann Straße von Kasan war besser bewacht als das deutsche Tor. Dass am Ende das Anrennen nach vergebenen Chancen wie dem von Keeper Hyun-Woo Cho glänzend parierten Kopfball von Leon Goretzka (48.) oder dem Versuch von Mats Hummels (87.) noch in der Nachspielzeit in eine Niederlage mündete, weil Schiedsrichter Mark Geiger (USA) nach Videobeweis das 0:1 von Jin-Hyeon Kim (90.+3) anerkannte, dem Heung-Min Son (90.+6) das 0:2 folgen ließ, war keine Verkettung unglücklicher Umstände. Sondern eine Folge sich lange abzeichnender Mängel.