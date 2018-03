Die Zeitstufen unterscheiden zwischen einem kurz- bis mittelfristigen (I) sowie einem mittel- bis langfristigem Zeithorizont (II). Damit soll laut Nachbarschaftsverbandsgeschäftsführer Martin Müller sichergestellt werden, dass es nicht zu einer übermäßigen Entwicklung in Teilräumen kommt und dass die Konversionsflächen in ihrer Entwicklung bevorzugt werden. Alle Konversionsflächen sind der ersten Zeitstufe zugeordnet, so dass eine zeitnahe Entwicklung ermöglicht wird. Verbandsmitglieder mit einem vergleichsweise großen Umfang an Bauflächen haben für Teilbereiche die Zeitstufe II erhalten. Auch wurde mit der Zeitstufe II teilweise sichergestellt, dass in Nähe zu Konversionsflächen vorerst keine größeren Flächenkonkurrenzen entstehen. ans