Hirschberg. (RNZ/ppf) Glück für die Hirschberger, dass es bei dieser Ausfahrt der Feuerwehr nicht um Leben und Tod ging. Auf ihrer Facebook-Seite berichteten die ehrenamtlichen Retter über durch Falschparker blockierte Gassen. Diese hätten im Notfall für ein echtes Drama sorgen können.

Die Feuerwehr schreibt: "Am gestrigen Samstag brachen zwei Kameraden zu einer Einweisungsfahrt auf. Um ein Fahrgefühl für das Einsatzfahrzeug zu erhalten, werden bei solchen Fahrten standardmäßig auch Engstellen angefahren. Hierbei kam es heute zu einigen Komplikationen in beiden Ortsteilen. Beispielsweise in der Leutershausener Straße Ecke Kirchgasse. Hier war uns direkt in beide Richtungen der Weg abgeschnitten. In eine Richtung parkte ein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug so rücksichtslos, dass hier nicht einmal größere PKWs durchpassten."

Auch in Leutershausen war die Wehr vor große Probleme gestellt, wie beispielsweise in der Mittelgasse Ecke Kreuzgasse. Hier war nur noch so wenig Luft, sodass sogar Einweiser und Einzuweisender Plätze tauschen mussten. Anschließend finden die Feuerwehrleute deutliche Worte: "So etwas geht nicht! Im Einsatzfall zählt jede Sekunde. Die Daten der betroffenen Fahrzeuge wurden notiert und an die Gemeinde zur weiteren Klärung gegeben."