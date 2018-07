Kurzfilme: 1. Platz "Outpost" (Regie: Jalal Hussaini) 2. Platz "A Photographer by the Name of Father" (Regie: Khadem Haidari) 3. Platz "14 O’clock" (Regie: Hassan Moosavi). Mittellange Filme: 1. Platz "The forbidden Faces" (Regie: Raham Alemi) 2. Platz "Parlika" (Regie: Sahraa Karimi). Langfilme: 1. Platz "Opium War" (Regie: Siddiq Barmak), 2. Platz "An Apple from Paradise" (Regie: Humayoun Morawat) ebenfalls 2. Platz "True Warriors" (Regie: Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenck). Publikumsfilmpreis: Film "Osama" von Siddiq Barmak. stu