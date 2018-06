Während ihrer Zeit in den USA fühlte sich Dagmar Schultze mit dem Thema Inklusion oft alleingelassen. Jetzt trifft sie sich regelmäßig mit Eltern, deren Kinder im Alltag auf irgendeine Art beeinträchtig sind: zum Austausch, Reden und auch mal nur zum Durchatmen. Foto: Kreutzer

Die "Special Needs"-Elterngruppe ist ein Treffen für Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Unter "Besondere Bedürfnisse" versteht die Gruppe unter anderem Lern- und Teilleistungsstörungen (ADHS, Legasthenie), Entwicklungsstörungen (Autismus, Asperger), psychische Probleme, Hochbegabung und körperliche Beeinträchtigungen. Die Gruppe ist offen für alle Erwachsenen aus Schriesheim, Dossenheim und Umgebung. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich.

Das nächste Treffen findet am Freitag, 13. Juli, um 9.30 Uhr im Begegnungszentrum und Café "mittendrin", Kirchstraße 4, in Schriesheim statt. Bei Fragen wendet man sich an Dagmar Schultze, E-Mail: dagmar.schultze@alteshaus.de. mpt