Varianten der Verkehrsführung

Variante 1: Der Vorschlag sieht vor, die Straße auf der Höhe des Hans-Böckler-Platzes auf einen Fahrstreifen zu reduzieren.

Variante 2: Der Gutachter schlägt den Rückbau am Cahn-Ganier-Ufer zwischen Hans-Böckler-Platz und Friedrichsring vor. Die bestehende Einbahnstraßenrichtung der Böckler-Straße würde umgekehrt, sodass der Verkehr dort zum Friedrichsring fließen könnte.

Varianten 3 und 4: Ein Zwei-Richtungsverkehr in der Collinistraße, also eine großräumige Umleitung greifen am stärksten in den Verkehrsfluss ein. Beide Vorschläge sehen den Rückbau des Cahn-Garnier-Ufers zwischen Hans-Böckler-Platz und Friedrichsring vor.

Im Fall der Variante 3 würde die nördliche Mozartstraße geöffnet und die Collinistraße in beide Richtungen befahrbar.

Im anderen Fall würde der Verkehr vom Josef Braun-Ufer nach Umbau der nördlichen Mozartstraße über Renz- und Goethestraße auf den Friedrichsring gelenkt - das Cahn-Garnier-Ufer würde dann zur Sackgasse. ger