Vier Tage lang geht es in Weinheim so richtig rund: Es gibt gemütliche Straußwirtschaften mit Stimmungsmusik und Volksfestbetrieb im Gerberbachviertel, auf dem Marktplatz, in der Grundelbachstraße und den Innenstadtplätzen. In zahlreichen Kneipen und Gaststätten wird Livemusik angeboten. Nachfolgend ein kleiner Auszug aus dem umfangreichen Programm: