Marcel Rapp (38) arbeitet seit Januar 2013 für die TSG 1899 Hoffenheim. Er begann als Co-Trainer der U17, übernahm dann die U16 und später die U17. Seit März 2017 betreut er die U19 in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. In seiner Karriere als Fußballer spielte der ehemalige Junioren-Nationalspieler unter anderem für den FC Nöttingen, die Stuttgarter Kickers, den SC Pfullendorf, den Karlsruher SC und RW Oberhausen. Rapp wohnt mit seiner Familie in Kronau und hat zwei kleine Töchter im Alter von einem halben und zweieinhalb Jahren. esc