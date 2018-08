Anfahrt über die A 6

Anreisende mit dem Pkw können nach dem Abpfiff nach einem Jahr erstmals wieder über die Rastanlage Kraichgau-Nord auf die Autobahn in Richtung Mannheim abfahren. Die Strecke führt von den Stadionparkplätzen über die Dietmar-Hopp-Straße, den Kreisel auf der Landesstraße nach Weiler und vorbei an der früheren Autobahnmeisterei auf die A6. Die Streckenalternative soll zur Entlastung des Auffahrt Sinsheim-Süd dienen. In unserer Samstagsausgabe war die Route missverständlich dargestellt.