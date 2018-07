Das Gelato-Museum liegt in der Ortschaft Anzola dell Emilia, etwa eine halbe Autostunde westlich von Bologna. Geöffnet dienstags bis samstags von 9 bis 18 Uhr. Besuche sind nur im Rahmen von Führungen möglich, Eintritt 5 Euro, Anmeldungen unter www.gelatomuseum.com.

Anreise: Lufthansa fliegt von Frankfurt in eineinhalb Stunden nach Bologna für 215 Euro, www.fluege.de.

Übernachtung: Die Casa Miramonte in der Via Miramonte 11 liegt wenige Minuten von der zentralen Piazza Maggiore entfernt, die Zimmer sind in unterschiedlichen Farben designt - von Elfenbein über Rose bis Grün. Ein Doppelzimmer mit Frühstück kostet ab 80 Euro, www.miramonte-bologna.it.

Das Drei-Sterne-Hotel Regina ist eine preisgünstige Unterkunft in praktischer Lage, Parkhaus direkt nebenan, das lebhafte Uni-Viertel und die Shoppingmeile Via Indipendenza auch. Ein Doppelzimmer mit Frühstück gibt’s ab circa 80 Euro, www.zanhotelreginabologna.com.

Essen: Das Ristorante "Il Voltone" an der Piazza Re Enzo 1 ist ideal für einen kleinen Snack zwischendurch, man sitzt gemütlich im Schatten unter einem Gewölbe - ebenso wie im "Ristorante Sette Archi", das die sieben Gewölbebögen schon im Namen trägt. Via Marchesana 6, www.ristorante7archi.it.

Allgemeine Infos zu Bologna bei Bologna Welcome, Piazza Maggiore 6, www.bolognawelcome.com.