Die vier YouTuber

Vier YouTuber interviewen Angela Merkel. Die von einer Produktionsfirma ausgesuchten Kandidaten sind gut gewählt: zwei junge Frauen, zwei junge Männer, die über die Internet-Videoplattform jeweils Hunderttausende junge Leute - darunter sicher zahlreiche Erstwähler - erreichen. Dazu kommt: Jeder hat eine eigene Zielgruppe, die vier setzen auf unterschiedliche Themen.

Ischtar Isik ist seit 2010 bei YouTube und hat inzwischen mehr als 1,1 Millionen Abonnenten. Sie plaudert in ihren Videos über Beauty, Fashion und Lifestyle. Die 21-Jährige schminkt sich vor laufender Kamera, präsentiert (werbewirksam) ihre Lieblingsprodukte oder berichtet aus ihrem Alltag mit Bruder oder Freund. Zu ihren Twitter-Followern zählt sogar das Teenie-Idol Justin Bieber. Sie freue sich sehr, dass sie für das Interview ausgesucht worden sei, sagt Ischtar Isik in einem Video.

Mirko Drotschmann alias "MrWissen2Go" erklärt jungen Leuten die Welt. "Ihr seid schlecht in Geschichte, von Politik habt ihr keine Ahnung, und was in der Zeitung steht, habt ihr noch nie verstanden? Macht nichts, dafür habt ihr jetzt ja mich", bewirbt der 31-Jährige seinen Kanal. Die Themenpalette ist breit: Es geht um Fragen wie: Woher kommen eigentlich die Hipster? Warum ist Afrika so arm? Wie funktioniert die Börse genau? Vor einigen Jahren ging "MrWissen2Go" an den Start, jetzt hat er rund 515.000 Abonnenten.

Hinter "ItsColeslaw" steckt die Psychologiestudentin Lisa Sophie. Sie sagt über sich selbst: "Ich bin ziemlich verplant, weil ich mit dem Kopf in den Wolken lebe. Deswegen stolpere ich meist eher durchs Leben, statt elegant den Weg entlangzulaufen." Die 22-Jährige lebt in Berlin und spricht in ihren Clips über Alltagsgeschichten - mal über peinliche, mal über lustige. "Manchmal quatschen wir aber auch über Probleme und Tabuthemen", denn sie habe als Teenager oft das Gefühl gehabt, mit solchen Dingen alleine dazustehen. Das kommt gut an: "ItsColeslaw" hat mehr als 240.000 Abonnenten. Ein Buch hat Lisa Sophie inzwischen auch geschrieben.

"AlexiBexi" ist der dienstälteste der Vier. 2006 trat der heute 28-Jährige der Videoplattform bei. Anfangs synchronisierte er englischsprachige Musikclips, inzwischen gibt er auch Technik-Tipps und erklärt im Format "Erklär-Bär" politische Zusammenhänge. "AlexiBexi" heißt eigentlich Alexander Böhm und hat mit 1,14 Millionen die größte Abonnenten-Gemeinde.