Hintergrund zur Person

Christian Kehrer (42) wurde in Erbach geboren und lebt in Finkenbach, das zur ehemaligen Gemeinde Rothenberg gehörte und seit 1. Januar Ortsteil der neuen Stadt Oberzent ist. Kehrer ist ledig, seit neun Jahren aber fest liiert. Im Jahr 2001 kam er zur Verwaltung Rothenberg als Kassenverwalter. Hier war der gelernte Steuerfachangestellte für die Finanz- und Kassengeschäfte verantwortlich. Sieben Jahre später übernahm er die Leitung des Zweckverbands „KommunalService Oberzent“ der Gemeinden Rothenberg, Beerfelden, Hesseneck und Sensbachtal. Ab 2016 war er Projektleiter für die Gründung der neuen Stadt Oberzent. Hier wurde er am 27. Mai zum Bürgermeister gewählt. Kehrer ist ausgebildeter Feuerwehrmann und gehört der Freiwilligen Feuerwehr Finkenbach an. Als solcher verpasste er das legendäre Finkenbach-Musikfestival nur selten. (cab)