> Das ZI hat sich im Herzen der Innenstadt kontinuierlich fortentwickelt. Das Hauptgebäude in J 5 wurde 1975 fertiggestellt und bezogen. Zwischen 2015 und 2019 wurde es im laufenden Betrieb grundlegend modernisiert.

> Im Erd- und Untergeschoss des Hauptgebäudes wurde 2019 das Zentrum für Innovative Psychiatrie- und Psychotherapieforschung (ZIPP) eingerichtet, in dem alle wesentlichen Bildgebungsverfahren zusammengefasst sind. Ein neues Laborgebäude in J 5 wurde 2005 eröffnet. Im Quadrat K 3 entstand 2016 ein Neubau für weitere Therapieangebote. Forschung und Krankenversorgung sind also eng miteinander verbunden.

> In den vier Kliniken und zwei Adoleszenten-Zentren werden jährlich fast 3000 Patientinnen und Patienten stationär oder in Tageskliniken behandelt. Ambulant werden Sprechstunden für psychisch Erkrankte aller Altersstufen angeboten.

> In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie werden unter anderem akute und chronische Depressionen, ADHS und Angststörungen behandelt. Sie beinhaltet eine psychiatrische Intensivstation und ein Schlaflabor.

> In der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin werden Patienten mit Alkoholabhängigkeit, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit behandelt.

> In der Klinik für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin werden Menschen mit akuten sowie chronischen posttraumatischen Belastungsstörungen, Angsterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen wie Borderline therapiert.

> In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters steht das gesamte Spektrum kinder- und jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder, ambulant und stationär, im Fokus.

> Die Adoleszenten-Zentren sind zwei spezialisierte Behandlungszentren für Jugendliche und junge Erwachsene. Das Personal kümmert sich hier um 16- bis 24-Jährige. (boo)