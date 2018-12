Goldene Regeln für Produzenten - Tipps für Einsteiger

Wie baut man einen Song? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Und wie lange dauert das Ganze? Die RNZ hat bei Produzent Ole Sturm nachgefragt:

Voraussetzungen: Zum Musik produzieren braucht man heutzutage nicht mehr als einen Laptop, ein Musikprogramm und Kopfhörer. Grundlegende musikalisches Theorie sollte man sich jedoch aneignen. Was eine Tonart ist, sollte bekannt sein und wie man Akkorde richtig setzt. Rudimentäre Kenntnisse beim Keyboard wären gut.

Herangehensweise: Je mehr man seinen Sound seiner eigenen Stimmung anpasst und nach Gefühl handelt, desto besser und authentischer wird dieser. Für einen guten Song braucht man vereinfacht gesagt: Eine coole Baseline, gute Drums, eine packende Melodie und ein paar Akkorde.

Soundbuilding: Online Samples runterzuladen, die schon tausende Menschen benutzt haben, kann jeder. Beim Soundbuilding ist vor allem Kreativität gefragt. Man kann so ziemlich alles aufnehmen und als Klang benutzen. Vom Einspielen eines Instruments über den Klang vom Aufreißen eines Klettverschlusses oder der Hall vom Schlag auf den Tisch. Selbstgemachte Sounds klingen viel organischer und bereichern die eigene Musikproduktion.

Mit was fange ich an: Hier sind absolut keine Grenzen gesetzt. Für jeden Song kann die Herangehensweise anders sein. Häufig mache ich es so: Ich suche mir Akkorde raus, die gerade meine Stimmung widerspiegeln. Der Sound, mit dem diese Akkorde gespielt werden; zum Beispiel per Pad- oder Plucksound - gibt eine weitere Variationsmöglichkeit. Wenn ich keinen Gesang habe, mache ich danach den "Drop" - quasi den Höhepunkt des Songs, auf den alles hinausläuft. Wenn der geschafft ist, kommen die Breaks, danach das Intro. Dann müssen diese Elemente über den Song weg kopieren werden, danach kann der Feinschliff vonstatten gehen.

Zeitmanagement: Bis zur Demo eines Songs brauche ich in der Regel drei bis vier Tage. Der Hauptteil kommt dann aber erst noch. Für den Feinschliff, das Herrichten aller Tonspuren dazu bis ins Detail, braucht es dann mindestens noch einmal die vierfache Zeit bis der Track endgültig steht. (make)