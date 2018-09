(emb) Als Kunst- und Wunderkammern kamen in der frühen Neuzeit als eine Art Museums-Vorläufer in Mode. Adelige und vermögende Bürger stellten dort aus, was sie an Kuriositäten zusammentragen konnten: Altertümer, Exotisches, technische Spielereien, allerlei Absonderliches und Merkwürdiges. Auch Carl Langbein hat seine "Altertümer- und Naturalien-Sammlung ohne Systematik hinterlassen. Mit der Neueröffnung des Museums im Obergeschoss des ehemaligen Forsthauses wurden die Objekte thematisch sortiert und in jeweils eigenen Räumen präsentiert, die man in historischer Anlehnung "Wunderkammern" nannte.